تقرير: اشتباكات بين الجيش الاسرائيلي ومسلحين في مخيم جنين

الجيش الإسرائيلي: مقاتلونا يعملون في مخيم جنين لإحباط عمليات أمنية

أفاد تقرير صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي الثلاثاء بوقوع اشتباكات بين مقاتلين في الجيش الإسرائيلي داخل مخيم جنين بهدف إحباط عمليات أمنية وسط أنباء عن وقوع إصابات. وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية تحاصر منزل عائلة الخطيب عند مدخل مخيم جنين.

وأفيد أن مقاتلي الوحدة الخاصة دوفدفان تمكنوا من إلقاء القبض على فلسطينيين يشتبه بتخطيطهما لتنفيذ عملية أمنية كبيرة بشكل فوري. فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابتين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن تقارير أولية باقتحام قوات اسرائيلية خاصة لمحيط مخيم جنين ووقوع اشتباكات عنيفة.

يتبع...