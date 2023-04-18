نجل الشاه الإيراني يقدم واجب التعازي لعائلة دي التي فقدت أم العائلة وابنتيها بعملية غور الأردن

وصل نجل الشاه الإيراني اليوم الى مستوطنة افرات جنوب مدينة القدس وقدم واجب العزاء لعائلة دي

وصل رضا بهلوي نجل الشاه الايراني السابق وزوجته الأميرة ياسمين بهلوي بمرافقة الوزيرة جيلا جملئيل الى مستوطنة افرات بالضفة الغربية لتقديم واجب العزاء الى عائلة دي التي فقدت أم العائلة لوسي وابنتيها رينا ومايا في عملية إطلاق نار في غور الاردن قبل أسبوعين.

وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل قالت :"جميعنا نتضامن مع عائلة تي وأب العائلة، ليو، مع الالهام الذي يمنحه لشعب إسرائيل كله، زيارة التعازي ودعم ولي العهد الايراني وزوجته تشكل خطوة هامة ورمزية".

Ariel Zandberg/GPO نجل الشاه الايراني رضا بهلوي يقدم واجب العزاء لعائلة تي

ولي العهد الايراني رضا بهلوي قال :"زوجتي وأنا نقدم واجب العزاء لعائلة دي على الخسارة الفاذحة، أتمنى أن تكون ذكريات لوسي ورينا ومايا نعمة للبشرية وأن تؤدي الى السلام".

وشارك رضا بهلوي نجل الشاه الايراني السابق محمد رضا بهلوي مساء أمس في مراسم إحياء المحرقة النازية في متحف المحرقة ياد فاشيم بمدينة القدس بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعلى هامش الحدث اجتمع بهلوي مع رئيس الحكومة نتنياهو بحضور وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل، كما زار بهلوي بمرافقة زوجته اليوم حائط المبكي.