جرى مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في إطار زيارة رسمية للعاصمة السورية دمشق.

بداية المراسم، نقل وزير الخارجية السعودي، للرئيس السوري الأسد، تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، و"تمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيقة الأمن والاستقرار".

بدوره، أبلغ الأسد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ولحكومة السعودية، متمنيا المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وخلال الاستقبال، جرى مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها بما يحقق الخير لشعبها.

وبحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة، بحيث تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

وأكد وزير الخارجية السعودي، على أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.