نحو 13 ألف مشارك في "مسيرة الحياة" في بولندا

وشارك في المسيرة السنوي الالاف من أبناء الشبيبة وبمشاركة عدد من المسؤولين

شارك نحو 13 ألف شخص في مسيرة الحياة التي انطلقت اليوم من معسكر الإبادة "اوشفتس" في بولندا، وشارك في المسيرة 40 ناج من المحرقة ساروا مع الآلاف من أبناء الشبيبة من إسرائيل وخارجها، وأقيمت المسيرة لأول مرة منذ ثلاث سنوات بدون إجراءات وقيود كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش في المسيرة وقال :"ولا مرة قابلت جدي الذي كان جنديا ومحاربا في الجيش البريطاني، لقد كافح لمنع النازيين من التقدم نحو شمال إفريقيا ومن هناك إلى إسرائيل، حرر جدي اليهود من معسكرات الابادة، وعرض نفسه أمامهم كمحارب يهودي".

نظمت مسيرة الحياة هذا العام في إشارة الى مرور 80 عاما على تمرد غيتو وارسو، من بين المشاركين ، الرئيس الايطالي سيرجيو مطرلة، وزير التربية والتعليم كيش، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس، وقال السفير الأمريكي من بولندا إنه بالنسبة له "هذا احترام كبير للسير مع عشرة آلاف طفل والتعبير أنه ممنوع أن ننسى ستة ملايين يهودي والمحرقة"