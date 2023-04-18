الرئيس الإماراتي يستقبل العاهل الأردني

أكدت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجانبان بحثا العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك

استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة، يرافقه خلالها الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي، بزيارة الملك عبد الله الثاني وولي عهده إلى دولة الإمارات؛ وتبادل الجانبان الأحاديث الودية.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجانبان بحثا العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار.

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة إفطار، تكريماً لملك الأردن.

وكان ملك الأردن، قد وصل في وقت سابق يوم الثلاثاء، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق بمطار البطين في أبوظبي.