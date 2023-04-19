الضفة الغربية: اعتقال فلسطيني يشتبه في ارتكابه عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح في القدس

وقالت القوات الإسرائيلية إن "المشتبه به قاصر وتم اعتقاله خلال عملية في بلدة نابلس بالضفة الغربية".

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال فلسطيني مشتبه فيه في القيام بعملية إطلاق نار على خلفية قومية بالقرب من الشيخ جراح في القدس.

وقالت القوات الإسرائيلية إن "المشتبه به قاصر وتم اعتقاله خلال عملية في بلدة نابلس بالضفة الغربية".

وأوضحت القوات أن "جنود من الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي للشاباك، عملوا الليلة الأربعاء في مدينة نابلس في الضفة الغربية، واعتقلوا المشتبه به الذي نفذ عملية إطلاق النار يوم أمس الثلاثاء، في حي الشيخ جراح".

واضاف الجيش ان "المنفذ ربط نفسه بالحادث في التحقيق الاولي"، وذكر البيان أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين في العملية.