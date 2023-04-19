وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركمانستان ويفتتح سفارة على بعد 20 كيلومترًا فقط من إيران

سيفتتح إيلي كوهين السفارة الإسرائيلية في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، على بعد 20 كيلومترًا فقط من الحدود الإيرانية،

يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بزيارة رسمية إلى تركمانستان مساء اليوم الأربعاء، ليصبح أول وزير إسرائيلي يزور الدولة الواقعة في آسيا الوسطى منذ ما يقرب من 3 عقود. حيث كان شيمون بيريز، وزير الخارجية آنذاك، آخر من يذهب إلى هناك في عام 1994، بعد ثلاث سنوات من سقوط الاتحاد السوفيتي.

وسيفتتح إيلي كوهين السفارة الإسرائيلية في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، على بعد 20 كيلومترًا فقط من الحدود الإيرانية، مما يجعلها أقرب سفارة إسرائيلية إلى الأراضي الإيرانية.

ويعتقد الخبراء أن قرب السفارة من الحدود الإيرانية التركمانية يمكن أن يوفر حلاً استراتيجيًا لهجوم إسرائيلي مستقبلي على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

AP Photo/Markus Schreiber وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

وكان للدولة اليهودية سفير في عشق أباد منذ أكثر من عقد، لكن المبعوث الإسرائيلي يعمل من الفنادق والمكاتب المؤقتة.

ومن المقرر أن يلتقي إيلي كوهين بالرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف ووزير الخارجية رشيد ميريدوف غدا الخميس. كما سيلتقي بوزير الزراعة التركماني وأعضاء الجالية اليهودية المحلية.