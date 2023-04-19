بلدية القدس تصادق على إقامة أربع مدارس جديدة ببلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس

ويشار الى أن 115 الف طالب مقدسي من سكان المدينة يتلقون التعليم في المدارس المختلفة

صادقت لجنة المالية التابعة لبلدية القدس على إقامة أربعة مدارس جديدة للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية في بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس بتكلفة عشرات ملايين الشواقل.

من جانبه اعتبر نائب رئيس البلدية وعضو لجنة المالية التابعة للبلدية ارييه كينغ أن هذه "الخطوة تأتي في إطار فرض السيادة الاسرائيلية والحكم في المدينة، حيث سيدرس الطلاب في هذه المدارس المنهاج الإسرائيلي وليس المنهاج الفلسطيني كما هو متبع في مدارس المدينة التي لا تتبع للبلدية".

وبحسب معطيات يدرس في مدارس القدس الشرقية 115000 طالب فلسطيني من سكان المدينة، ويتلقى 40 بالمئة منهم التعليم في المدارس التابعة للبلدية ونحو 45% في المدارس الخاصة ، وما بين 15 حتى 20 بالمئة يدرسون في المدارس التابعة لوكالة الغوث واللاجئين "اونروا "ودائرة الأوقاف الإسلامية، وكافة المدارس التي لا تتبع للبلدية يدرس طلابها وفقا للمنهاج الفلسطيني.