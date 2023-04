وروى صاحب متجر أثاث وأدوات الحدائق، دودو غولدشتاين، الفوضى غير المتوقعة. قال غولدشتاين: "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا".

وقع حدث غير معتاد في بلدة موشاف إيمونيم الواقعة بالقرب من أشدود في جنوب إسرائيل، حيث دخلت بقرة، تاهت من مزرعة محلية، متجراً وبدأت في الضرب على الرفوف، مما أدى إلى إخافة الناس داخل المتجر.

https://twitter.com/i/web/status/1648414589418106880

وأضاف غولدشتاين "الطيور ، نعم ، هذا حدث من قبل ، لكن لا أبقار حتى الآن.

وتسببت البقرة في أضرار بنحو ثلاثة إلى أربعة آلاف شاقل (حوالي ألف دولار)".

في مقطع فيديو تمت مشاركته على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية، شوهدت صرخات امرأة البقرة الخائفة وهي تتحرك في المتجر. "يا إلهي! لقد دخلت بقرة!".