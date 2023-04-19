سيزور وزير المخابرات ورضا بهلولي، في فترة ما بعد الظهر، محطة سوريك لتحلية المياه

ستعقد وزيرة المخابرات الإسرائيلي جيلا جملئيل ورضا بهلوي نجل الشاه الايراني السابق محمد رضا بهلوي اجتماع عمل في إسرائيل وسيطلعان الصحفيين بعد ذلك على حيثياثه.

وسيزور وزير المخابرات ورضا بهلولي، في فترة ما بعد الظهر، محطة سوريك لتحلية المياه، للتعرف على كيفية تعامل إسرائيل مع تحدي المياه ، بالنظر إلى الأزمة في البلاد.

وحضر رضا بهلوي ، نجل الشاه الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979 ، مراسم إحياء المحرقة النازية في متحف المحرقة ياد فاشيم بمدينة القدس بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، في زيارته الأولى لإسرائيل.

وقال بهلوي ، البالغ من العمر 62 عامًا والمنفي إلى الولايات المتحدة، إن نظام إيران لا يمثل الشعب الإيراني.

وأكد للصحفيين "اليوم، عندما يكون لدينا نظام ينفي وقوع المحرقة ، كان من واجبي أن أكون هنا لأمثل أبناء وطني وتكريم الضحايا" ، الذين قتلوا على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.