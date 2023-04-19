ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الفلسطيني في جدة

وقالت وسائل إعلام سعودية إن "ولي العهد ناقش مع عباس الوضع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جدة مساء أمس الثلاثاء، حيث تزامنت زيارته للمملكة مع زيارة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن "ولي العهد ناقش مع عباس الوضع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وبحسب التقارير، فإن الجانبان "ناقشا أحدث التطورات في الأراضي الفلسطينية، التي تشهد توترات منذ حلول شهر رمضان في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً والاعتداء على المصلين داخله".

وبحسب بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، تم التأكيد -خلال الاجتماع- على استمرار الجهود المبذولة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بـ"السعودية ودورها في دعم قضايا الأمة، وخاصة القضية الفلسطينية وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بمبادرة السلام العربية".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "جرى الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية القادمة في الرياض المقررة في 19 مايو/ آيار المقبل".

وكان قد وصل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة رسمية.

وتزامنت زيارة عباس مع زيارة وفد رفيع المستوى لحركة حماس برئاسة زعيمها إسماعيل هنية. ولم تؤكد حركة حماس أو الرياض هذه الزيارة التي قام بها مسؤولون من الجماعة الفلسطينية.