نجل شاه إيران: أتمنى أن تسود في إيران حكومة ديمقراطية علمانية مثل إسرائيل

أحد أهدافي أن ألتقي بكبار الخبراء في موضوع الري، وهم الإسرائيليون، في محاولة لإقامة شراكة مع نظرائهم الخبراء الإيرانيين.

أكد رضا بهلوي ابن شاه إيران الأخير الذي عزله نظام الخميني في إيران عام 1979 في خطوة غيرت وجه البلاد إنه اغتنم أول فرصة انتظرها طويلا لزيارة إسرائيل. أقول ذلك لأنه للأسف تصرفات النظام في إيران التي لا تمثل الشعب ألحقت بأمه فخورة لقب أمة إرهابية".

وأضاف بهلوي أن "الشعب الإيراني متحمس لزيارتي لإسرائيل. ما نراه اليوم هو الاستثناء وليس القاعدة - أعلم أن الإيرانيين والإسرائيليين يرون الصلة والقدرة الاستراتيجية لمثل هذه الاتصالات. لقد أتيت إلى هنا لنقل هذه الرسالة". وأشاد نجل الشاه بأبناء الطائفة اليهودية الإيرانية في إسرائيل، مشيرًا إلى أنهم في اجتماعهم في الأيام الأخيرة "كانوا حميمين بشكل استثنائي. لم أكن أتوقع مثل هذه الدرجة من الصداقة".

يذكر أن بهلوي يتواجد في البلاد في زيارة رسمية استمرت عدة أيام وشارك في مراسم إحياء ذكرى يوم المحرقة في متحف المحرقة في ياد فاشيم بمدينة القدس بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وألقى كلمة مؤثرة شاطر من خلالها ضحايا الكارثة حزنه وقال بهذا الصدد في حديث لموقع i24news إن علاقات طويلة وممتدة تربط الشعب الإيراني مع الشعب اليهودي. وأضاف "إنها علاقة توراتية بين بلدينا ممتدة على عدة قرون واليوم عندما يكوم لدينا نظام ينكر وقوع المحرقة من واجبي أن أكون هنا لأمثل زملائي في بلدي لتكريم ضحايا هذه المحرقة وحتى أعبر عن احترامي لهذه الأمة وشعبها".

وفي تقرير نشره موقع واينت قال بهلوي "عندما ننظر إلى كيف أصبحت إسرائيل ناجحة إلى هذا الحد، إلى الديمقراطية الخاصة في هذه المنطقة، التي لا تسيطر عليها ديكتاتورية دينية بل حكومة علمانية وديمقراطية، ستكون إيران أيضًا قادرة على التمتع بنفس الحريات بحال تحررت بشكل كامل. بالنسبة للمرأة الإيرانية على سبيل المثال العدو الأول هو النظام الذي حوّلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية. قبل الثورة تمكنت المرأة من تحقيق مكانة عظيمة".

كشف الضيف الرفيع عن رغبته في الاطلاع على تقنيات الري والمياه التي تتميز إسرائيل باستخدامها في البلاد وتصدرها لدول العالم. "أدى التخلف عن إدارة هذه المشكلة بشكل لائق لظهور مشاكل تؤثر على البيئة في إيران. وأحد أهدافي أن ألتقي بكبار الخبراء في هذا الموضوع، وهم الإسرائيليون، في محاولة لإقامة شراكة مع نظرائهم الخبراء الإيرانيين.

وأشار بهلوي إلى أن إسرائيل يمكن أن تسهم في نضال الشعب الإيراني ضد النظام من خلال التدخل الخارجي، وتشديد العقوبات الاقتصادية "عندما يفقد النظام شرعيته يصبح أكثر ضعفاً، ومن الوسائل المهمة في ذلك خلق إضرابات عمالية".

يشار إلى أن وزيرة الاستخبارات جيلا جمليئيل أعلنت أنها ستستقبل ولي العهد الإيراني ونجل الشاه رضا بهلوي وأن هدف الزيارة خلق جسر بين إسرائيل والشعب الإيراني والتعبير عن المعارضة المشتركة للنظام الإيراني.