كوهين "إسرائيل ترى في أذربيجان بوابة إلى آسيا الوسطى وأذربيجان ترى في إسرائيل وسيلة لمساعدتها في أن تصبح مركزا تجاريا أو "دبي القوقاز".

في زيارة رسمية استثنائية له في أكبر دولة شيعية في القوقاز اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأربعاء مع رئيس أذربيجان إلهام علييف وأكد الاثنان على تعميق العلاقات السياسية والأمنية.

وأطلع مصدر سياسي مطّلع مراسل i24news بشار زغير الذي يرافق الوزير ضمن الوفد الإعلامي إلى أذربيجان على أن جزءا محوريا من الحديث انصب على الاستفادة من الخبرة الإسرائيلية في تطوير المناطق التي استعادتها أذربيجان في ناغورنو كراباخ. وأضاف المصدر أن هناك نية لإنشاء منصة تعاون بين إسرائيل وأذربيجان وتركمنستان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وهي خطوة يتابعها بقلق وفق المصدر نفسه المحور الأرميني الروسي الإيراني.

ووصف المصدر الزيارة بأنها أكثر من ممتازة وأن المحادثات دخلت مباشرة في عمق نقاط الحوار واتصفت بتكامل كامل.

وعقد الاجتماع الثانوي الحكومي التجاري بين البلدين في مقر وزارة الاقتصاد بقيادة كوهين ووزير الاقتصاد ميكاييل جباروف انتهى بالتوقيع على التعاون في مجالات متعددة بدءا بالمياه والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا وجودة البيئة والنفط.

ووصل كوهين أمس إلى أذربيجان على رأس وفد إسرائيلي اقتصادي موسّع يضم أعضاء من مجال الأمن الداخلي وأمن السايبر والمياه وسيجري الوفد أطثر من 100 اجتماع مع جهات أذرية وشركات محلية.

وكان الوزير كوهين قد قال في تصريح للصحافيين إن "إسرائيل ترى في أذربيجان بوابة إلى آسيا الوسطى وأذربيجان ترى في إسرائيل وسيلة لمساعدتها في أن تصبح مركزا تجاريا أو "دبي القوقاز".