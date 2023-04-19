رئيس المعارضة يقاطع أهم فعالية للاحتفال بذكرى تأسيس إسرائيل

في ظل الانقسامات السياسية الحادة- الحكومة الإسرائيلية: لن نقبل أي مظهر احتحجاجي، خلال مراسم "إيقاد الشعل"

حذّرت الحكومة الإسرائيلية، من أنها لن تقبل أي "استفزاز" في احتفال تأسيس إسرائيل، مساء الثلاثاء المقبل، في وقت تشهد فيه البلاد، انقسامات سياسية حادة.

وقالت ميري ريغف، وزيرة النقل اليوم (الاثنين):" نحذّر مسبقا، من أننا لن نقبل، ولن نحتوي أي مظهر احتجاج أو شغب يخالف القانون، في مراسم إيقاد الشعل"- الفعالية الرئيسية، للاحتفال بذكرى تأسيس إسرائيل، التي تعقد في جبل هرتسل في القدس. ودعت ريغيف من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، إلى "تنحية السجالات جانبا"، مشيرة إلى "ألا مشكلة لدينا مع التعبير عن النقد، لكن ينبغي ألا يكون ذلك في الاحتفالات الرسمية".

ورد زعيم المعارضة يائير لبيد على ريغيف، معلنا مقاطعته حضور الحفل. ورئيس المعارضة في إسرائيل منصب رسمي، ويعتبر من بين الخمس رئاسات: الدولة، الحكومة، الكنيست والمحكمة العليا. وقال لبيد: "سيبقى مقعدي فارغًا لأن (الحكومة) لم تترك لي أي خيار". وفي غضون ذلك، أعلنت المنظمات الاحتجاجية ضد التعديلات المقترحة من جانب الحكومة على سلك القضاء، أنها ستنظم مظاهرة ضخمة في تل أبيب الثلاثاء المقبل، قبيل طقوس إيقاد الشعل في القدس. وسينظم أنصار الحكومة "مليونية" الخميس.