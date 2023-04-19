أكراد سوريا يسعون لإجراء محادثات مع دمشق وسط انفراج إقليمي

فشلت عدة جولات من المحادثات منذ 2018 بين دمشق والأكراد - الذين يسيطرون على معظم حقول النفط والغاز الرئيسية في البلاد - في تحقيق أي نتائج

قالت الإدارة الكردية شبه المستقلة في سوريا يوم الأربعاء إنها مستعدة لإجراء محادثات مع دمشق، في الوقت الذي تستمر فيه العلاقات بين الحكومة والدول العربية في التحسن على مدى عقد من الزمان بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

فشلت عدة جولات من المحادثات منذ 2018 بين دمشق والأكراد - الذين يسيطرون على معظم حقول النفط والغاز الرئيسية في البلاد - في تحقيق أي نتائج. ترفض حكومة الرئيس بشار الأسد الإدارة الكردية في شمال وجنوب شرق سوريا وتتهمها بـ "الانفصالية".

وقالت السلطات الكردية "نحن نؤكد استعدادنا للاجتماع والتحدث مع الحكومة السورية وجميع الأطراف السورية ... لتقديم مبادرات للحل"، نافية أي طموحات انفصالية، و"مؤكدة على وحدة أراضي سوريا"، ودعت إلى تشارك موارد البلاد "بإنصاف".

قادت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد – الإدارة الكردية الفعلية للجيش - القتال ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وطردتهم من آخر معقل لهم في عام 2019 بدعم من الولايات المتحدة.

كان الأسد معزولاً سياسياً في المنطقة منذ بدء الحرب السورية في عام 2011، لكن موجة من النشاط الدبلوماسي كانت جارية في الأسبوع الماضي حيث قررت كل من السعودية وحليفة الحكومة السورية إيران ترميم العلاقات، مما أدى إلى تغيير العلاقات الإقليمية.

وحث الأكراد في البيان "الدول العربية والأمم المتحدة والقوى الدولية ... على لعب دور فاعل وايجابي في البحث عن حل مشترك". وقالوا إنهم مستعدون لتقاسم الموارد بما في ذلك النفط والغاز "من خلال اتفاق مع الحكومة السورية" بعد "الحوار والمفاوضات".