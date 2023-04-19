الضفة الغربية: عملية إطلاق نار على حافلة عمومية ولا إصابات

شهد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال شهر رمضان تصعيدا خطيرا شمل إطلاق الصواريخ من قبل فصائل فلسطينية موالية لحماس في جنوب لبنان وسوريا وغزة

وقعت عملية إطلاق نار على حافلة عامة من في الضفة الغربية، مساء الأربعاء، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وفق تقارير أولية.

https://twitter.com/i/web/status/1648751115897384963 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

شهد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال شهر رمضان تصعيدا خطيرا شمل إطلاق الصواريخ من قبل فصائل فلسطينية موالية لحماس في جنوب لبنان وسوريا وغزة، حيث وصفت حركة حماس الهجمات بأنها "رد طبيعي" على "الصهيونية" ضد الأقصى".

بالإضافة إلى ذلك، يحاول فيلق القدس الإيراني تجنيد نشطاء في الضفة الغربية لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.