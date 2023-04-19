وزير الخارجية الإسرائيلي في تركمانستان لافتتاح سفارة على بعد 15 ميلا من إيران

وزير الخارجية الإسرائيلي يوسي كوهين يحقق تقدما ملموسا في الدبلوماسية الإسرائيلية بوصوله إلى تركمانستان لافتتاح سفارة على بعد 15 ميلا من إيران

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين مساء الأربعاء إلى دولة تركمانستان للمشاركة في افتتاح سفارة إسرائيلية في خطوة تحقق اختراقا جديدا وتقدما ملموسا في الدبلوماسية الإسرائيلية لا سيما أن السفارة ستقام على بعد 15 ميلا من إيران.

Shlomi Amsalem / Israel Foreign Ministry وزير الخارجية الإسرائيلي يهبط سلم الطائرة في عشق أباد عاصمة تركمانستان في زيارة تاريخية

أصبح كوهين أول وزير إسرائيلي يزور الدولة الواقعة في آسيا الوسطى منذ ما يقرب من 3 عقود. حيث كان شمعون بيريس، وزير الخارجية آنذاك ورئيس الدولة سابقا، آخر من يذهب إلى هناك في عام 1994، بعد ثلاث سنوات من سقوط الاتحاد السوفيتي.

Shlomi Amsalem / Israel Foreign Ministry وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره التركمانستاني في مصافحة تاريخية

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي انطلق إلى تركمانستان من أذربيجان المجاورة حيث وقع عدة عقود لإرساء علاقات التعاون على أصعد مختلفة. كما أفاد مصدر مطلع بوجود نية إنشاء منصة تعاون بين إسرائيل وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وهو ما يتابعه بقلق المحور الأرميني الروسي الإيراني.