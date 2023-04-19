الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية "سرية" بين وزير الأمن الإسرائيلي ونظيره الأميركي

على غير العادة، لم تُصدر وزارة الأمن الإسرائيلية ولا البنتاغون، بيانًا رسميًا في ختام المكالمة الهاتفية

كشف موقع "والا" العبري اليوم (الأربعاء)، إجراء مكالمة هاتفية سرية الخميس الماضي، بين وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غَلانت، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستين.

وقال الموقع، استنادا إلى مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن هدف المكالمة، كان نقل رسالة طمأنة من أوستين إلى غَلانت، بعد تسريب وثائق البنتاغون السرية مؤخرا. ووفقا للتقرير، فإن أوستين وضع غَلانت، بالخطوات التي تتخذها الإدارة الأميركية، لمنع تسرب المعلومات السرية في المستقبل. وعلى غير العادة، لم تُصدر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ولا وزارة الأمن الإسرائيلية، بيانًا رسميًا في ختام المكالمة الهاتفية.

وتضمّن تسريب وثائق البنتاغون السرية تفاصيل حساسة، من المشاورات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة. وقد يكون للتسريب آثار، على التعاون الاستخباري بين البلدين، إذ أن إسرائيل، تخشى من إفشاء معلومات، تنقلها إلى الولايات المتحدة.