نتنياهو في رسالة إلى السعودية: من يُصالح إيران يُصالح البؤس!

نتنياهو: ليس لدى القيادة السعودية أوهام بهوية أصدقائها وأعدائها في المنطقة، هم يدركون ان اسرائيل شريك ضروري

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الأربعاء)، رسالة إلى السعودية، مفادها أنها قد تندم لاحقا، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وتعتبر الخطوة، ضربة لمساعي إسرائيل وجهودها، لعزل إيران في المنطقة. وقال نتنياهو، إن استئناف العلاقات، قد يعود على السعودية بـ "بؤس" ستشهده المملكة، في لبنان واليمن وسوريا والعراق.

ورأى نتنياهو في مقابلة مع قناة CNBC الأميركية إن "95٪ من المشاكل في الشرق الأوسط تنبع من إيران". ورغم تأكيده أن حرب اليمن، هي دافع الرياض للتقارب مع طهران، إلا أنه أضاف:" "أعتقد أن السعودية وقيادتها، ليس لديهم أوهام حول من هم أعداؤهم ومن هم أصدقاؤهم في الشرق الأوسط. انهم يدركون ان اسرائيل شريك ضروري". وعبّر نتنياهو عن رغبته الشديدة، بتطبيع العلاقات بين بلاده والرياض، لأن ذلك "سيؤدي إلى حد كبير، إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي". وفي رده على سؤال حول موعد زيارته إلى الإمارات، قال: "أنا متأكد من أنه ستتاح لي الفرصة في المستقبل".

كما دعا نتنياهو، إلى زيادة التدخل الأميركي في الشرق الأوسط. وأردف "لا أعتقد أن إسرائيل وحدها، ولكن معظم دول الشرق الأوسط، من نواح كثيرة، لن ترحب بشيء أكثر من ترحيبها، بدور أميركي أكبر، في الشرق الأوسط". وخلص إلى:" أعتقد أنه من المهم للغاية، أن تكون الولايات المتحدة واضحة، بشأن التزامها ومشاركتها في المنطقة".