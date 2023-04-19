حراك دبلوماسي؟ العاهل الأردني يصل جدة

الأردن يعلن وصول الملك إلى السعودية "لأداء شعائر العمرة" وذلك بعد يوم على زيارته أبو ظبي

وصل العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين اليوم (الأربعاء) إلى جدة.

وكان في استقباله - بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية (واس) - في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ولفيف من المسؤولين السعوديين.

وكان الملك قد توجه إلى السعودية، بعد افطار اليوم. وأجرى الملك الثلاثاء لقاء مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أجرى زيارة قصيرة في أبو ظبي. وتعتبر زيارة الملك الأردني إلى السعودية الاهم، اذ يلتقي خلالها الامير الشاب محمد بن سلمان ولي العهد. وتأتي الزيارة بعد أكثر من 4 أشهر على اخر زيارة للملك إلى الرياض، إذ شارك في قمة الرياض العربية الصينية يوم 9 كانون أول عام 2022. ومن المقرر أن يؤدي عبد الله مناسك العمرة خلال الزيارة.

وأدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.