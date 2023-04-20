85 شخصا على الأقل سحقوا حتى الموت جراء التدافع في اليمن

تسلط الكارثة الضوء على الأزمة الاقتصادية الأليمة للسكان المدنيين بعد تسع سنوات من الحرب، والتي تطورت إلى حرب بالوكالة بين إيران وحلفاء المملكة العربية السعودية

أدى تدافع في جمعية خيرية للأغذية في اليمن إلى مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا حتى الموت الأربعاء، وإصابة المئات.

وقعت المأساة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون أثناء تقديم المساعدة. وقال متحدث باسم الحوثيين إن "85 قتلوا وأصيب أكثر من 322".

وقالت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين إنه تم اعتقال الأشخاص الذين وزعوا المساعدات، مضيفة إن عشرات الأشخاص قتلوا جراء تدافع أثناء توزيع عشوائي للمبالغ من قبل بعض التجار.

يأتي ذلك وسط آمال في حل دبلوماسي موسع وسط وقف إطلاق النار، مما يوفر مهلة للمدنيين المتضررين من الأزمة في الدولة التي مزقتها الحرب. أفادت الأنباء أن المبعوثين الدوليين يأملون في إبرام صفقة بحلول نهاية شهر رمضان وعيد الفطر في الأيام المقبلة.

تسلط الكارثة الضوء على الأزمة الاقتصادية الأليمة للسكان المدنيين بعد تسع سنوات من الحرب، والتي تطورت إلى حرب بالوكالة بين إيران وحلفاء المملكة العربية السعودية السنة.

تقدر الأمم المتحدة أن حوالي ثلثي اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.