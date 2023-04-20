طيار إسرائيلي في إل عال يلقى التوبيخ لمقاربته بين الإصلاح القضائي وكارثة المحرقة

"أمور على غرار الهولوكوست من المحتمل أن تحدث في ظل نظام ديكتاتوري، ونحن نكافح في إسرائيل لنبقى دولة ديمقراطية" أعرب الطيار لاحقا عن ندمه لذلك.

في يوم إحياء ذكرى الهولوكوست، أجرى طيار إسرائيلي في إل عال مقاربة بين مقتل ستة ملايين يهودي على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية والإصلاحات القضائية التي تجري مناقشتها في إسرائيل، فيما سارعت شركة الطيران الإسرائيلية إلى إدانة تصريحاته، وردت الرئيسة التنفيذية ببيان عام.

وقالت دينا بن تل جننسيا، الرئيسة التنفيذية لشركة إل عال في البيان، "هذه الأيام تتسم بالقدسية، فالأمة بأكملها تتوقف عن التفكير بمشاغل الحياة اليومية وتضع كل الخلافات جانبا، مع التأكيد على الوحدة والتضامن". "نحن نؤكد على التزامنا الأعمق والأكبر لإظهار موقف موحّد دائمًا، من أجل أن نظل جديرين بثقتكم."

جاء البيان بمثابة توبيخ للتصريحات التي أدلى بها الطيار دورون جينزبورغ خلال إعلان المغادرة قبل الرحلة. وقال الطيار مستخدما جهاز الميكروفون في الطائرة: "أمور على غرار الهولوكوست من المحتمل أن تحدث في ظل نظام ديكتاتوري، ونحن نكافح في إسرائيل لنبقى دولة ديمقراطية".

أوضحت جننسيا أنه تم الشروع بفتح إجراء تأديبي فور علمها بالحادثة، وأن الطيار قد اعتذر بالفعل عن تعليقاته.

على مدار 15 أسبوعا متتاليا انطلقت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاح القضائي الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء نتنياهو ووجد رئيس الوزراء نفسه في مركز عاصفة رافضة لتلك التعديلات واضطر لإذعان لضغوطات مارسها الحراك الشعبي من جهة وضغوطات دبلوماسية أبرز ملامحها دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو إلى تجميد الخطة ريثما يتم التوافق على قاعدة شعبية أوسع حفاظا على القيم الديمقراطية التي تجمع الدولتين وفق تعبير بايدن. وفي 27 آذار/مارس، أعلن نتنياهو عن "وقفة" للسماح بالحوار حول الإصلاحات التي قسمت الأمة.