إسرائيل: تل أبيب والقدس من بين أكثر المدن تفضيلا بين أصحاب الملايين

في السابق، صنفت شركة Henley & Partners فقط أغنى 20 مدينة، لكن هذا العام دخلت تل أبيب في المرتبة 30، بينما احتلت القدس المرتبة 53

تم تصنيف المدينتين الإسرائيليتين، تل أبيب والقدس، من بين المدن الأكثر شعبية بالنسبة لأصحاب الملايين في تقرير صادر عن "هنلي وشركاه لأغنى المدن في العالم".

في السابق، صنفت شركة Henley & Partners فقط أغنى 20 مدينة، لكن هذا العام دخلت تل أبيب في المرتبة 30، بينما احتلت القدس المرتبة 53، وفقًا لصحيفة غلوبس المالية الإسرائيلية.

تقع تل أبيب على اللائحة بين مدينة فانكوفر الكندية (29) والعاصمة الروسية موسكو (المركز 31). يقيم في المدينة البيضاء 35600 شخص تزيد ثروتهم عن مليون دولار، ويملك 90 آخرون أكثر من 100 مليون دولار إضافة إلى 11 مليارديرا. قفزت الثروة في تل أبيب بنسبة 51 في المائة في العقد الماضي.

GALI TIBBON (AFP/File) منظر عام لأفق البلدة القديمة في القدس من الغرب.

تقع القدس بين العاصمة البولندية وارسو (المرتبة 52) ومدينة سان دييغو الكاليفورنية في الولايات المتحدة (المرتبة 54). لديها 15100 مليونير، 48 مقيما فيها يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار فضلا عن خمسة من أصحاب المليارات. زادت ثروة العاصمة بنسبة 37 في المائة خلال العقد الماضي.

تتصدر القائمة نيويورك وطوكيو وسان فرانسيسكو ولندن وسنغافورة ولوس أنجلوس وهونغ كونغ وبكين وشانغهاي وسيدني وشيكاغو.