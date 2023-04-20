أمضت أليشا كلارك وقتًا مع الأطفال لتشجيعهم على المثابرة والعزم على تحقيق أهدافهم ومنحهم الأمل والإيجابية أثناء العلاج والشفاء

قامت نجمة دوري كرة السلة الأمريكي النسائي "WNBA" أليشا كلارك، بزيارة مفاجئة هذا الأسبوع إلى مركز شيبا الطبي والذي يعد أكبر مستشفى في إسرائيل، وذلك للقاء مرضى وموظفين إسرائيليين وفلسطينيين.

وخلال زيارتها، أمضت أليشا كلارك وقتًا مع الأطفال لتشجيعهم على المثابرة والعزم على تحقيق أهدافهم ومنحهم الأمل والإيجابية أثناء العلاج والشفاء. كما شاهدت أيضًا عرضًا لبعض التقنيات والعلاجات الطبية المتقدمة بالمنشأة.

Rotem Appel / Sheba

أليشا كلارك هي من‏ مواليد 7 يوليو/تمّوز 1987 في دنفر، بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2010.

ولعبت سابقًا مع الفرق الإسرائيلية هابويل ريشون لتسيون، ورمات هشارون ومكابي بنوت أشدود بين عامي 2010 و 2016 وتسافر إلى إسرائيل بانتظام.