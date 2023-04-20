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إسرائيل: لاعبة كرة السلة أليشا كلارك تقوم بزيارة إلى مستشفى شيبا الطبي

i24NEWS

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أليشا كلارك تزور وحدة طب الأطفال في مستشفى شيبا
Rotem Appel / Shebaأليشا كلارك تزور وحدة طب الأطفال في مستشفى شيبا

أمضت أليشا كلارك وقتًا مع الأطفال لتشجيعهم على المثابرة والعزم على تحقيق أهدافهم ومنحهم الأمل والإيجابية أثناء العلاج والشفاء

قامت نجمة دوري كرة السلة الأمريكي النسائي "WNBA" أليشا كلارك، بزيارة مفاجئة هذا الأسبوع إلى مركز شيبا الطبي والذي يعد أكبر مستشفى في إسرائيل، وذلك للقاء مرضى وموظفين إسرائيليين وفلسطينيين. 

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وخلال زيارتها، أمضت أليشا كلارك وقتًا مع الأطفال لتشجيعهم على المثابرة والعزم على تحقيق أهدافهم ومنحهم الأمل والإيجابية أثناء العلاج والشفاء. كما شاهدت أيضًا عرضًا لبعض التقنيات والعلاجات الطبية المتقدمة بالمنشأة.

Rotem Appel / Sheba
Rotem Appel / Sheba

أليشا كلارك هي من‏ مواليد 7 يوليو/تمّوز 1987 في دنفر، بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2010.

ولعبت سابقًا مع الفرق الإسرائيلية هابويل ريشون لتسيون، ورمات هشارون ومكابي بنوت أشدود بين عامي 2010 و 2016 وتسافر إلى إسرائيل بانتظام.

Stephen Gosling / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP
Stephen Gosling / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

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