إسرائيل: انتخابات الكنيست الـ 26 ستكون في 27 تشرين أوّل 2026

تحديد موعد انتخابات الكنيست القادمة في حال عدم حلّها وحجب الثقة عن الحكومة الحالية

قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 26، القاضي في محكمة العدل العليا، نعوم سولبرغ، صباح اليوم (الخميس) انّ إجراء انتخابات الكنيست الـ26 سيكون في تاريخ 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 وليس في 3 نوفمبر 2027 وهذا يعني أن الانتخابات ستجرى بعد أربع سنوات وليس خمس سنوات كما أرادت الحكومة الحالية.

HEIDI LEVINE / POOL / AFP نتنياهو اثناء الادلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية في اسرائيل

تاريخ 27 تشرين أوّل، 2026 هو اشكالي بالنسبة للائتلاف الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو الذي ينوي اطالة عمر حكومته، والذي يتمتع حاليًا بأغلبية مريحة في الكنيست، وهو حريص جدًا بأن لا يحدث انشقاق في حالة حدوث أزمة حكومية.

وتسقط الحكومة والكنيست عادَة بسبب خروج عدة نواب أو مغادرة أحد الأحزاب، وبهذا تجري انتخابات مبكرة ما لم ينجح نتنياهو في جذب حزب معارض إلى حكومته.

لا يتم انتخاب أعضاء الكنيست بصورة مباشرة وإنما من خلال قوائم تمثل أحزابًا. وبحسب البند الرّابع من قانون أساس الكنيست يجب انتخاب أعضاء الكنيست ضمن انتخابات عامة، قطرية، مباشرة، مساوية، سرية ونسبية.

وعلى القائمة التي شاركت في الانتخابات أن تعبر نسبة الحسم والتي تقف اليوم على ما نسبته 3.25%. وتنتخب الكنيست لمدة 4 سنوات ولكن يسمح بحل الكنيست قبل انتهاء ولايتها من خلال سن قانون لحل الكنيست والذي يقر أيضا موعد الانتخابات القادمة. ويتم حل الكنيست قبل نهاية ولايتها لأسباب إضافية: إذا لم تصادق الكنيست على ميزانية الدولة بعد ثلاثة أشهر من بداية سنة الميزانية، أو إذا أوصى رئيس الحكومة، ووافق رئيس الدولة على توصيته بحلها بسبب وجود أغلبية تعارض الحكومة، وفي أعقاب ذلك لا يمكن للحكومة أن تؤدي عملها بشكل سليم.