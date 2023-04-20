السعودية تعلن غدا اول ايام عيد الفطر السعيد

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، موعد عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1444.

وأفاد المفتي العام بثبوت رؤية هلال شهر شوال 1444 وأن موعد أول أيام عيد الفطر غدا الجمعة 21 نيسان/ ابريل 2023.

وهنأ المفتي، الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعلن الديوان الملكي السعودي ، مساء الخميس ، أن المحكمة العليا أعلنت بشكل رسمي أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد .

وكانت وسائل اعلام سعودية قد أفادت أنه تم رؤية هلال شهر شوال في مرصديْ تمير وحوطة سدير في السعودية .