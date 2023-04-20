وزير الأمن الإسرائيلي يحذر من "حرب متعددة الساحات" بأمر من إيران

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدرت مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية أن "خطر الحرب يتزايد في العام المقبل".

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، في بيان له اليوم الخميس، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية توصلت إلى فهم أن الدولة اليهودية تواجه حقبة أمنية جديدة قد يكون فيها تهديد حقيقي لجميع القطاعات من جميع الاتجاهات في نفس الوقت.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدرت مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية أن "خطر الحرب يتزايد في العام المقبل".

وأشار جالانت في إحاطته إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "توصلت إلى فهم أننا الآن في نهاية عصر المواجهات المحدودة، أو" أيام الحرب "، وقال "منذ سنوات عملنا في إسرائيل على افتراض أنه يمكن إجراء مواجهات محدودة، لكن هذه ظاهرة آخذة في الاختفاء"

وتابع جالانت: "اليوم ، هناك ظاهرة ملحوظة لتقارب الساحات، ونواجه حقبة أمنية جديدة يكون فيها تهديد حقيقي محتمل في جميع القطاعات في نفس الوقت".

وأشار غالانت إلى أن إيران كانت "القوة الدافعة" في تلاقي الساحات، حيث تنقل الموارد والأيديولوجيا والمعرفة والتدريب إلى وكلائها في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار غالانت إلى المجالات المحددة التي تواجه إسرائيل تهديدات منها: الحرس الثوري الإيراني، والمتمردون الحوثيون اليمنيون ، والجماعات الشيعية في العراق، والجماعات الموالية لإيران في سوريا ، وحزب الله في لبنان ، والجماعات المسلحة في غزة، وعرب إسرائيل الذين يعيشون في العراق.

واتهم غالانت أن "الاعتماد المتزايد لجميع هذه المنظمات المتطرفة على إيران يجعلها تمد الحدود أمامنا وتتجرأ أكثر، وكل هذا بتوجيه من" طهران.

كما ألمح غالانت إلى أنه بينما تتمتع مصر والأردن بعلاقات جيدة مع إسرائيل، فإنه لا يمكن ضمان بقاء الوضع سلميًا خلال حرب متعددة المجالات في المنطقة، "ولا يمكن ضمان أن الأنظمة الحالية سوف لا تسقط خلال مثل هذا القتال ".

وحث جالانت على أن "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة النووية، في مواجهة هذا التهديد، علينا أن نتصرف بإحدى طريقتين، العمل العسكري أو التهديد العسكري المعقول، واختتم غالانت بالقول : "إن إيران تزداد قوة اقتصاديًا وعسكريًا وهذا يعطيها مجالًا للعمل"