وزير الأمن الإسرائيلي غالانت يكشف: تمويل إيراني بالمليارات ضد إسرائيل

وزعم وزير الأمن أنه "في مواجهة هذا التهديد، يجب على المرء أن يتصرف بإحدى طريقتين: عمل عسكري أو تهديد عسكري حقيقي"

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم (الخميس) مع المراسلين العسكريين وحذر من أن إيران أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة النووية. وزعم وزير الأمن أنه "في مواجهة هذا التهديد، يجب على المرء أن يتصرف بإحدى طريقتين: عمل عسكري أو تهديد عسكري حقيقي". كما كشف الوزير عن مبالغ رعاية بمليارات الدولارات للتنظيمات مناهضة لإسرائيل.

وبحسبه، تشعر إيران بثقة متزايدة بالنفس، ومن وجهة نظرها فإن الغرب رادع ويفتقر إلى الأدوات الفعالة ضدها. وقال غالانت: "بينما تنشغل إسرائيل في التعامل مع مبعوثي إيران ، فإنها تزداد قوة اقتصاديًا وعسكريًا وهذا يعطيها مجالًا لردع محاولاتها.

وأضاف غالانت ان ايران تحاول اشعال جميع الجبهات ضد اسرائيل وخاصة في الجبهة الشمالية من لبنان وسوريا، وأوضح غالانت أننا "ندمر بشكل منهجي التحركات الإيرانية في المنطقة، ولن نسمح لإيران بتأسيس جيش إيراني في سوريا وبأن تكون الاراضي السورية منطلقا لاسلحة متطورة باتجاه لبنان ".

كما أشار وزير الأمن إلى القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقال إن "إضعاف السلطة الفلسطينية وآلياتها يضعنا أمام قرارات أمنية مهمة. وفي الأماكن التي لا تعمل فيها السلطة، فهي تلزمنا أن نتخذ إجراءات أطول وأكثر صرامة".

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي انه لا علاقة بين الاتفاقية الموقعة مع الحكومة اللبنانية من خلال الوساطة الأمريكية بعد سنوات طويلة من المفاوضات، والتي شاركت فيها حكومات نتنياهو السابقة، بالأحداث الأمنية الأخيرة التي انطلقت من لبنان، وعلى رأسها هجوم غير مسبوق على مفترق مجيدو في غور الأردن، وتقول المؤسسة الأمنية إن الهجوم الذي تسلل في ذروته مسلّح من لبنان إلى الجليل الغربي دون أن يتم رصده، تم اخراجه من قبل حزب الله.