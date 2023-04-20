مسؤول إيراني: "الوجود الإسرائيلي في المنطقة لن يشكل خطرا علينا"

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني لقناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية "تلقينا تأكيدات من دول الخليج بأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة لن يشكل خطرا علينا" .

قال مسؤول إيراني في مقابلة يوم الخميس إن طهران لا تعتبر وجود إسرائيل في المنطقة "تهديدًا".

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني لقناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية "تلقينا تأكيدات من دول الخليج بأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة لن يشكل خطرا علينا" .

كما أكد أن إيران مستعدة للمساعدة في إيجاد حل سياسي في اليمن. وبشأن تجديد العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، وأشار إلى أن "الاتفاقية سيكون لها تأثير على ما يحدث في الساحة الإسلامية ككل".

في وقت سابق يوم الخميس، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، صباح الخميس، بالرئيس التركماني سردار بردي محمدوف في العاصمة عشق أباد. وناقش الرجلان تعزيز العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان، والوضع في دول آسيا الوسطى، والأمن الإقليمي.

وسيفتتح كوهين أول سفارة لإسرائيل على الإطلاق في البلاد، والتي ستقع على بعد 12 ميلاً من الحدود مع إيران. وستكون السفارة الإسرائيلية الثالثة في آسيا الوسطى إلى جانب كازاخستان وأوزبكستان.

في وقت سابق يوم الأربعاء ، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة العربية السعودية من مخاطر استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران ، بعد اتفاق بوساطة الصين تم التوصل إليه الشهر الماضي. كما دعا إلى مشاركة أميركية أكبر في الشرق الأوسط.