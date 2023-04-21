استطلاع اسرائيلي: غانتس يوسّع الفجوة مع نتنياهو مما يمكنه من تشكيل حكومة

كتلة أحزاب المعارضة على تحصل على 68 نائبا مقابل 52 للائتلاف الحالي، وفازت ميرتس بستة مقاعد وحزب العمل تحت نسبة الحسم

يشير استطلاع صحيفة "معاريف" الذي أجراه الدكتور مناحم لازار، إلى أن كتلة المعارضة الحالية ستحصل على أغلبية إذا أجريت انتخابات الكنيست اليوم. وفي نفس الوقت يستمر ازدياد حزب معسكر الدولة يقيادة بيني غانتس قوة والذي يصبح الحزب الأكبر. ييش عتيد بقيادة لابيد لا يزال أقل من 20 مقعدًا، ميرتس يحصل على ستة مفاعد، وفي المقابل، حزب العمللن يتخطى نسبة الحسم ويحصل على 2.6٪ من الأصوات فقط.

Sebastian Scheiner / AP 2019 © انتخابات الكنيست في اسرائيلسس

وبحسب الاستطلاع حصل حزي معسكر الدولة على 27 مقعدًا، اما حزب الليكود حصل على 26، يش عتيد - 19، شاس - 9، يهودا توراة - 7، ميرتس - 6، الجبهة والعربية للتغيير - 6، يسرائيل بيتينو - 6، الصهيونية الدينية - 5، عوتسما يهوديت - 5 ، القائمة العربية الموحدة - 4.

وبحسب الاستطلاع الحالي، فإن للكتلة الائتلافية ستحصل على 52 مقعدًا فقط، وكتلة المعارضة - 68 مقعدًا لتستطيع تشكبل حكومة بديلة.

وقرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 26، القاضي في محكمة العدل العليا، نعوم سولبرغ، امس (الخميس) انّ إجراء انتخابات الكنيست الـ26 سيكون في تاريخ 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 وليس في 3 نوفمبر 2027 وهذا يعني أن الانتخابات ستجرى بعد أربع سنوات وليس خمس سنوات كما أرادت الحكومة الحالية.