كشفت صحيفة "الرأي اليوم" الصادرة في لندن، صباح اليوم (الجمعة)، عن تفاصيل جديدة حول الأسباب التي أدت إلى الخلاف بين الطرفين

على خلفية التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، مثل تجديد العلاقات بين طهران والرياض، أجرى وزيرا خارجية الأردن وإيران محادثات الليلة الماضية واتفقا على اجتماع "في أقرب وقت ممكن" لبحث العلاقات بين البلدين.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "الرأي اليوم" الصادرة في لندن، صباح اليوم (الجمعة)، عن تفاصيل جديدة حول الأسباب التي أدت إلى الخلاف بين الطرفين.

ويقدر خبراء ودبلوماسيون أميركيون أن الاجتماع المستقبلي بين وزيري خارجية إيران والأردن، لمناقشة إعادة العلاقات، مؤشر على تطور "غير عادي" في علاقات المنطقة مع إيران.

الانطباع أن السعودية هي التي دفعت الأردن إلى "معالجة" الأزمة الدبلوماسية مع طهران، وهي رسالة على الأرجح جاءت من ولي العهد الأمير بن سلمان. وبحسب المصدر مع التفاصيل فإن الأمريكيين لم يعترضوا على ذلك.

وأفادت أيضا أن الخارجية الأردنية أعطت الضوء الأخضر لإعادة مناقشة تبادل السفراء بين الدول، وأنه في الاجتماع بين الوزراء، ناقش الطرفان حرب المخدرات على الحدود السورية الأردنية، وكذلك "الحساسيات السياسية" في المنطقة.

وكان محللون قد أعلنوا بالفعل أن الاتفاق بين إيران والسعودية بدأ يؤثر على التطورات في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الأردنيين.

IRANIAN FOREIGN MINISTRY / AFP تُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليمين) ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (إلى اليسار) يجتمعان في بكين في 6 أبريل 2023.

وتحدث الوزير الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الليلة الماضية، مع نظيره أيمن الصفدي. وأكد الوزير الأردني أنّ "عمّان تريد علاقات طيبة مع إيران تقوم على أساس المبادئ وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الذي ينعكس بشكل جيد على البلدين في المنطقة". وشدد على أن "ضرورة استمرار الحوار العملي والصادق يهدف إلى معالجة مختلف القضايا المطروحة بما في ذلك الوضع على الحدود مع سوريا".

كما ناقش الوزراء القضية الفلسطينية، حيث أكد الصفدي على دعم الأردن لـ "الأشقاء الفلسطينيين" والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل، يقوم على حل الدولتين، مما يؤكد حق الفلسطينيين في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. هذا الى جانب العيش بسلام الى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".