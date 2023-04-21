نائب إيطالي يدعو إلى إقالة مبعوثة الأمم المتحدة المتهمة بمعاداة السامية

وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي طالب بإقالة المسؤولة الأممية لعدم مراعاتها الحيادية بينما تتعرض إسرائيل لهجمات فلسطينية بوتيرة متصاعدة.

طالب السناتور الإيطالي جوليو تيرزي عبر رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم الثلاثاء بالنظر في مستقبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز على خلفية تغريدتها في تويتر في أوج التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل حيث قالت إن: "إسرائيل لا تستطيع المطالبة بحقها في أن تدافع عن نفسها ضد الناس الذين تضطهدهم وتستعمر أراضيهم".

وبحسب التقرير في جيروزاليم بوست، فقد قامت منظمتان غير حكوميتين تعملان بمجال مكافحة السامية وهما منتدى القانون الدولي ومرصد سولومون بتبليغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدكتور فولكر تورك بمدى "استيائها وغضبها من التصريحات المقيتة التي أدلت بها السيدة فرانشيسكا ألبانيز في أعقاب موجة الإرهاب التي ارتكبت ضد المدنيين في إسرائيل الأسبوع الماضي، والمطالبة بفصلها الفوري".

ويفيد التقرير أيضا أن وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي طالب بإقالة المسؤولة الأممية لعدم مراعاتها الحيادية بينما تتعرض إسرائيل لهجمات فلسطينية بوتيرة متصاعدة.

يشار إلى أن البانيز تورطت في السابق بتصريحات اعتبرت معادية للسامية بما في ذلك قولها إن "الولايات المتحدة تم إخضاعها من قبل اللوبي اليهودي".

كتبت فرانشيسكا على صفحتها في فيسبوك عام 2014 إبان عملية "الجرف الصامد" (عملية عسكرية شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة، "أمريكا وأوروبا، إحداهما خاضعة لللوبي اليهودي والأخرى أخضعها الشعور بالذنب بشأن الهولوكوست، لا تحركان ساكنا، وتستمران في إدانة المظلومين - الفلسطينيين - الذين يدافعون عن أنفسهم بالوسائل الوحيدة المتاحة لهم (صواريخ بدائية)، بدلاً من حمل إسرائيل على مواجهة مسؤولياتها بموجب القانون الدولي".

ودافعت البانيز عن نفسها على خلفية انتقادات التي جاءت عقب تعيينها في منصبها إنها كتبت ذلك قبل تسنمها منصبا تمثيليا في الأمم المتحدة.