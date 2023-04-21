ألمانيا تراجع مذبحة ميونيخ ضد الوفد الرياضي الإسرائيلي الأولمبي عام 1972

عيّنت برلين لجنة مؤلفة من ثمانية مؤرخين معظمهم من إسرائيل أو ألمانيا وشددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على التزام ألمانيا "بإعادة تقييم شامل لما حدث".

أعلنت الحكومة الألمانية يوم الجمعة أنها شكلت لجنة خبراء دولية لمراجعة الأحداث المحيطة بمذبحة عام 1972 في أولمبياد ميونيخ، وهي خطوة تمثل جزءًا من اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مع أقارب 11 من أعضاء الفريق الإسرائيلي الذين قتلوا على يد تنظيم فلسطيني.

عيّنت برلين لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء من المؤرخين، معظمهم من إسرائيل أو ألمانيا. وشددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على التزام ألمانيا "بإعادة تقييم شامل لما حدث".

وقالت فيزر في بيان إن اللجنة ستدرس بدقة أيضا الفترة التي سبقت الهجوم وبعده. "من المهم بشكل خاص بالنسبة لي أن يشتمل عمل اللجنة على فحص سير معاملة أفراد الأسر بعد الهجوم".

في أيلول/ سبتمبر، اعتذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن إخفاقات متعددة من جانب بلاده قبل وأثناء وبعد الهجوم خلال مشاركته إلى جانب نظيره الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وأقارب الرياضيين القتلى في احتفال بمناسبة الذكرى الخمسين للمذبحة.

في 5 أيلول/سبتمبر 1972، اقتحم ثمانية مسلحين من حركة أيلول الأسود الفلسطينية شقة الفريق الإسرائيلي في القرية الأولمبية، وأطلقوا النار على اثنين وأخذوا تسعة إسرائيليين رهائن.

وردت شرطة ألمانيا الغربية بعملية إنقاذ فاشلة قتل فيها الرهائن التسعة، بالإضافة إلى خمسة من محتجزي الرهائن الثمانية وضابط شرطة.

على الرغم من الدمار، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية صباح يوم 6 أيلول/ سبتمبر أن الألعاب الأولمبية ستستمر.