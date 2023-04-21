إسرائيل: التوقيع على أوامر بهدم منازل منفذي عملية ديزنغوف وشافي شومرون

نفذ خواجة عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل أبيب، قُتل فيها المرحوم أور آشكار، وأصيب مدنيان آخران.

وقع قائد القيادة المركزية العماد يهودا فوكس ، اليوم (الجمعة) ، على أمر بمصادرة وهدم المنزل الذي كان يسكن فيه أسامة طويل في مدينة نابلس. ويُنسب إلى طويل قيامه في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2022 إلى جانب فلسطيني آخر بعملية إطلاق نار في مفترق غانوت القريب من مستوطنة شافي شومرون في الضفة الغربية، أسفر عن سقوط جندي من دورية جفعاتي، هو الرقيب المرحوم عيدو باروخ.

كما وقع قائد القيادة المركزية على أمر مصادرة وهدم المنزل الذي كان يسكن فيه الفلسطيني معتز بالله خواجة في قرية نعلين (شمال غرب مدينة رام الله). في 9 آذار / مارس 2023، نفذ خواجة عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل أبيب، قُتل فيها المرحوم أور آشكار، وأصيب مدنيان آخران.

وصدرت الأوامر بعد رفض طلبات ذوي منفذي العمليات بعدم تنفيذ هدم المنازل. وبإمكان الأهالي تقديم التماس للمحكمة العليا ضد الأمر.