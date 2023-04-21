أقام نحو 120 ألف فلسطيني اليوم صلاة أول أيام العيد في مسجد الأقصى حيث توافد الفلسطينيون من كافة المدن والقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة والعرب في إسرائيل

احتفل العالم الإسلامي اليوم الجمعة بجزئه بأول أيام عيد الفطر الذي أعقب صيام شهر رمضان المبارك، فبعض الدول تبعت التقويم حسب السعودية فيما واصلت دول أخرى الصيام إلى يوم غد السبت.

أقام نحو 120 ألف فلسطيني اليوم صلاة العيد في مسجد الأقصى حيث توافد الفلسطينيون من كافة المدن والقرى في الضفة الغربية وجاء بعضهم من قطاع غزة فضلا عن المحتفلين من المواطنين العرب في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن "المعركة الدائرة حول هوية المسجد الأقصى على خلفية الحرب الدينية ما زالت مفتوحة على مصراعيها وشعبنا سيستمر في نضاله المشروع كي يحافظ على هذه الهوية العربية الفلسطينية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس".

تجدر الإشارة إلى أن التصعيد الأمني ظل متواصلا طيلة شهر الصيام ووقعت داخل الأقصى حادثة اعتداء بالضرب بالهراوات على المصلين من قبل الشرطة الإسرائيلية على خلفية إصرارهم على الاعتكاف في الأقصى بخلاف اتفاق جرى وفق تسريبات في قمة الشرم بين الفلسطينيين وإسرائيل بحضور أطراف عربية تتقدمهم الولايات المتحدة حيث جرى الاتفاق بألا يُسمح للشبيبة بالاعتكاف داخل اسوار الأقصى لضرورة تأمين زيارات المصلين اليهود خلال النهار، وفق وكالات.

ضرب المصلين من قبل الشرطة داخل المسجد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأعقبه إطلاق صورايخ في حدث استثنائي غير مسبوق من جانب فصائل موالية لحماس في جنوب لبنان التي تلقت ردا ضيقا ومحدودا منعا لانزلاق التصعيد نحو مواجهة حتمية. كما انضمت فصائل غزية أطلقت الصورايخ بدورها على جنوب إسرائيل ما جعل الوسطاء المصريين يتدخلون لمنع تصعيد الأوضاع.

كما أمر رئيس الوزراء بمنع اليهود من القيام بالزيارات للأقصى في العشر الأخيرة من رمضان وهو تقليد جرى اتباعه منذ عقود للسماح بحرية العبادة للمسلمين.