رابطة مكافحة التشهير تحث إسرائيل على إعادة النظر في ترشيح قنصل نيويورك

دعت رابطة مكافحة التشهير يوم الجمعة الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في تسمية النائبة عن حزب الليكود ماي جولان قنصلًا عامًا في نيويورك بسبب "تعليقاتها العنصرية".

وقالت رابطة مكافحة التشهير في بيان لصحيفة The Algemeiner إنها لا تعتبر الوزيرة بدون حقيبة التي أدلت في السابق ببعض التعليقات المثيرة للجدل حول طالبي اللجوء من إفريقيا "مناسبًة للعمل كدبلوماسية".