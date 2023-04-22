رابطة مكافحة التشهير تحث إسرائيل على إعادة النظر في ترشيح قنصل نيويورك

"تصريحات الوزيرة مي جولان العنصرية بشأن طالبي اللجوء الأفارقة في إسرائيل وآخرين مزعجة بشكل لا يصدق وتثير مخاوف عميقة بشأن لياقتها للعمل كدبلوماسية في أي مكان.."

دعت رابطة مكافحة التشهير يوم الجمعة الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في تسمية النائبة عن حزب الليكود ماي جولان قنصلًا عامًا في نيويورك بسبب "تعليقاتها العنصرية".

وقالت رابطة مكافحة التشهير في بيان لصحيفة The Algemeiner إنها لا تعتبر الوزيرة بدون حقيبة التي أدلت في السابق ببعض التعليقات المثيرة للجدل حول طالبي اللجوء من إفريقيا "مناسبًة للعمل كدبلوماسية".

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جاء في بيان الرابطة: "تصريحات الوزيرة مي جولان العنصرية بشأن طالبي اللجوء الأفارقة في إسرائيل وآخرين مزعجة بشكل لا يصدق وتثير مخاوف عميقة بشأن لياقتها للعمل كدبلوماسية في أي مكان، ناهيك عن مدينة متنوعة وحيوية مثل نيويورك".

وأضاف "نأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في ترشيحها المحتمل".

في وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا عن قلقها إزاء تصريحات جولان القديمة، بما في ذلك وصف نفسها بأنها "عنصرية فخورة".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في إفادة صحفية "سندين مثل هذا النوع من الخطاب ونعتقد أن مثل هذا النوع من اللغة ضار بشكل خاص عندما يتم تضخيمه في المناصب القيادية".

أكدت جولان يوم الخميس في تغريدة على تويتر أنها رشحت لهذا المنصب وتعهدت بالعمل مع قادة جميع المنظمات اليهودية الأمريكية.

"أريد أن أؤكد للجميع أنه إذا تم تعييني، فسأمثل 100٪ السياسات السائدة لرئيس الوزراء نتنياهو وحزب الليكود الذي أنتمي إليه. وكتبت "أنا ملتزمة تمامًا بوحدة الشعب اليهودي، وهذه هي السياسة الدقيقة التي سأتبعها".

وأضافت جولان: "إذا تم تعييني، فسأعمل مع قادة جميع المنظمات اليهودية - كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الكبيرة بين إسرائيل والجاليات اليهودية الأمريكية".