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إسرائيل تصادر عشرات الحسابات الرقمية التي تتعامل مع حماس

i24news

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وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت
Elad Malka / ministery of defenceوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت

وبمجرد توقيع وزير الأمن يوآف غالانت على الأمر، تم الاستيلاء على نصف مليون شيكل من الحسابات الرقمية.

في خطوة تعتبر سابقة نجحت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في كشف مئات المحافظ وعشرات الحسابات الرقمية، والتي تم تداولها مع صرافين أعلنتهم دولة إسرائيل سابقًا منظمات إرهابية، بسبب تورطهم في عمليات غسيل الأموال وتحويلها لحركة حماس.

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واشتملت العملية على الاستيلاء على أكثر من 80 حسابًا رقميًا ومئات المحافظ الرقمية التي تقيم اتصالات مع شركات الصرافة في خدمة حماس في قطاع غزة وهي شركة المتحدون للصرافة ومكتب دبي للصرافة في غزة وشركة الوفاق للصرافة.

يسمح القانون بمصادرة الأموال من الأشخاص الذي يتعاملون مع الصيارفة الذين تم الإعلان عنهم منظمات إرهابية. وبمجرد توقيع وزير الأمن يوآف غالانت على الأمر، تم الاستيلاء على نصف مليون شيكل من الحسابات الرقمية. وستقوم شركة BIANCE الرقمية التي تحتفظ بالمحافظ والحسابات، بإفراغها ليتحوّل المال إلى خزائن الدولة.

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