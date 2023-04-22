استطلاع: نصف الإسرائيليين متشائمون بشأن مستقبل البلاد

شارك 553 رجلاً وامرأة تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر في الاستطلاع الذي أجراه معهد كانتر

أظهر استطلاع جديد صدر اليوم الأحد، أن ما يقارب من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل الدولة لا يبدو مشرقا.

عند سؤالهم عما إذا كان الوضع في إسرائيل سيكون أفضل أم أسوأ في السنوات المقبلة ، أجاب 48٪ أن الوضع سيكون أسوأ. يعتقد 20 في المائة فقط أن الوضع سيتحسن، في حين قال 19 في المائة أنه لن يكون هناك تغيير، وقال 13 في المائة إنهم لا يعرفون. شارك 553 رجلاً وامرأة تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر في الاستطلاع الذي أجراه معهد كانتر.

بالإضافة إلى ذلك، يعارض 47٪ من الإسرائيليين مشاركة السياسيين في مراسم يوم الذكرى التي ستقام يوم الاثنين، بحسب الاستطلاع 32 في المائة فقط يؤيدون المشاركة و 21 في المائة لم يتخذوا قرار بشأن هذه القضية.

ومن بين ناخبي المعارضة، يعارض 61 في المائة مشاركة السياسيين في الاحتفالات، وبين مؤيدي الائتلاف، يعارض ذلك 29 في المائة فقط.

في وقت سابق يوم الجمعة، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس بيانًا مشتركًا حثوا فيه الجميع على "ترك جميع الخلافات في هذا اليوم ذكرى ضحايا معارك اسرائيل خارج المقابر العسكرية".

ويحيي يوم الذكرى السنوي ذكرى الجنود القتلى وضحايا معارك اسرائيل. وعادة ما يحضره المسؤولون الحكوميون. لكن أقارب العديد من القتلى الجنود طلبوا هذا العام من السياسيين الامتناع عن المشاركة في الأحداث لتجنب الخلافات والمواجهات.

لأكثر من ثلاثة أشهر، انقسم الإسرائيليون حول قضية الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، مما أجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجميد الخطة حتى يوليو\تموز القادم.