اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الإمارات وإيران

لفت وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المصالح المشتركة بين البلدين

أكد وزيرا خارجية الإمارات وإيران، السبت، خلال اتصال هاتفي بينهما، على أهمية تطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك في القطاع الخاص، وتبادل الوزيران التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر.

وذكرت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية في بيان، أن "وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تبادلا التهاني بحلول عيد الفطر، خلال الاتصال الهاتفي بينهما، كما تباحث الطرفان في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

ووصف حسين أمير عبد اللهيان "العلاقات القائمة بين البلدين بأنها متقدمة"، وأشار إلى أنه "لا حدود للتطور الشامل لهذه العلاقات بحيث هناك لقاءات ومشاورات نشطة تجري حاليا بين مسؤولي البلدين"، حسب وكالة (إرنا).

ومن جانبه، لفت وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المصالح المشتركة بين البلدين، في تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات، مؤكداً على الفرص المختلفة للتعاون المشترك.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن وزير الخارجية الإماراتي أشار إلى "الأوضاع الجيدة التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، لتعزيز التعاون، ما في ذلك العلاقات الجيدة بين طهران والرياض والأوضاع الجديدة في سوريا".

كما أكد الطرفان، على أهمية تطوير وتعزيز التعاون قدر الإمكان بما يشمل القطاع الخاص في البلدين، وتبادل الوزيران الدعوات لزيارة أبوظبي وطهران، كما تشاور الجانبان حول القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب تطورات الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني.

وتبادل الوزيران أيضاً التهاني بمناسبة عيد الفطر.