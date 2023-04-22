English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • للأسبوع الـ16 عشر على التوالي: تجدد المظاهرات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية

للأسبوع الـ16 عشر على التوالي: تجدد المظاهرات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية

i24news

دقيقة 1
تجدد المظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل
Avshalom Sassoni/Flash90تجدد المظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل

عشرات الآلاف في تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء

تظاهر في اسرائيل الليلة (السبت)، للأسبوع السادس عشر على التوالي عشرات الآلاف من المواطنين احتجاجًا على سياسيات الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها موضوع الإصلاحات في جهاز القضاء الذي تم تجميده حاليًا من قِبَل رئيس الحكومة نتنياهو.

Video poster

ونظمت التظاهرة في تل أبيب إحياء لذكرى يوم ذكرى ضحايا معارك اسرائيل الذي سيبدأ يوم الاثنين، وعلى خلفية الجدل الدائر حول وصول وزراء الحكومة إلى المقابر. تم إعداد عرض تذكاري للعائلات الثكلى في شارع كابلان، وفي ساحة "هبيما" وتم إنزال العلم الإسرائيلي إلى نصف الصاري قبل مغادرة المسيرة ساحة بهيما.

وعلى خلفية المظاهرات ضد الحكومة والالتفاف الشعبي حولها، وبسبب خطة الإصلاخ الذي ينوي الليكود تنفيذها في جهاز القضاء الإسرائيلي، كشفت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي استمرار تراجع شعبية الليكود برئاسة نتنياهو إلى جانب شركائه في الحكومة الحالية، في حين يواصل بيني غانتس تقدمه ليتصدر نتائج انتخابات في حال نظمت اليوم. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق