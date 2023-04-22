عشرات الآلاف في تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء

تظاهر في اسرائيل الليلة (السبت)، للأسبوع السادس عشر على التوالي عشرات الآلاف من المواطنين احتجاجًا على سياسيات الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها موضوع الإصلاحات في جهاز القضاء الذي تم تجميده حاليًا من قِبَل رئيس الحكومة نتنياهو.

ونظمت التظاهرة في تل أبيب إحياء لذكرى يوم ذكرى ضحايا معارك اسرائيل الذي سيبدأ يوم الاثنين، وعلى خلفية الجدل الدائر حول وصول وزراء الحكومة إلى المقابر. تم إعداد عرض تذكاري للعائلات الثكلى في شارع كابلان، وفي ساحة "هبيما" وتم إنزال العلم الإسرائيلي إلى نصف الصاري قبل مغادرة المسيرة ساحة بهيما.

وعلى خلفية المظاهرات ضد الحكومة والالتفاف الشعبي حولها، وبسبب خطة الإصلاخ الذي ينوي الليكود تنفيذها في جهاز القضاء الإسرائيلي، كشفت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي استمرار تراجع شعبية الليكود برئاسة نتنياهو إلى جانب شركائه في الحكومة الحالية، في حين يواصل بيني غانتس تقدمه ليتصدر نتائج انتخابات في حال نظمت اليوم.