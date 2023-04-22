قيادي في حزب الليكود: منصور عباس أشجع من أنور السادات!

جاء هذا بعد لقاء خاص لـ i24NEWS مع منصور عباس، والتي طالب فيها قيادة الفصائل الفلسطينية عدم إقحام المواطنين العرب في إسرائيل بمعادلة "وحدة الساحات"

قال القيادي في حزب الليكود ميخائيل كلاينر في حديث لمراسل i24NEWS رازي طاطور، "إن تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس الأخيرة ضد محاولة حماس والفصائل الفلسطينية اقحام العرب في إسرائيل لتنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل هي تصريحات هامة للغاية وتجسد شجاعة الرجل.. شجاعة منصور عباس تخطت تلك التي حظي بها الرئيس المصري أنور السادات"، على حد تعبيره.

وتابع القيادي الليكودي: "تصريحات منصور عباس تؤهله لنيل الثقة ودخول أي ائتلاف حكومي في إسرائيل.. أنا شخصيًا أثق به".

وذكر: "إن خطابه في ذكرى المحرقة أثر بي بشدة كونه صادر عن رجل إسلامي مؤمن. وتصريحاته اليوم ليست مفاجئة وتستحق التقدير".

ويأتي ترحيب القيادي الليكودي بعد لقاء خاص لـ i24NEWS مع القيادي الإسلامي منصور عباس، أمس الجمعة، والتي طالب فيها قيادة الفصائل الفلسطينية عدم إقحام المواطنين العرب في إسرائيل بمعادلة "وحدة الساحات" والعمليات ضد إسرائيل أو التدخل في شؤونهم، قائلًا: "نحن لا نقرر للضفة وغزة ونطلب أن لا يقرر لنا أحد".

جدير بالذكر أن حزب الليكود في مواقفه الرسمية لطالما نسب منصور عباس للأخوان المسلمين ووصفه بـ "داعم للإرهاب"، في حين كشفت تقارير سابقًا عن اتصالات بين نتنياهو وعباس بمسعى لضم الأخير لحكومته، ما رفضه قطعًا شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف.