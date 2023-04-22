الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: هذه أخطر أزمة داخلية في تاريخ البلاد

هرتسزغ: "اخطر ازمة داخلية منذ قيام الدولة، وهي ازمة تطال العديد من القطاعات "

يعتقد رئيس دولة اسرائيل يتسحاك هرتسوغ أن الأزمة الحالية هي الأخطر في تاريخ البلاد، ويدعو إلى" الوقوف معًا" في يوم ذكرى ضحابا معارك اسرائيل.

وصف الرئيس يتسحاق هرتسوغ، في مقابلة خاصة مع يديعوت احرونوت، الصراع المحيط بمخطط الأصلاح القضائي بانه "اخطر ازمة داخلية منذ قيام الدولة، وهي ازمة تطال العديد من القطاعات "- وأضاف أن الاتصالات من أجل الحل ستفشل" لن أخجل من أن أقول من أعتقد أنه مذنب ".

وكشف عن رفضه عرضا بالاستقالة من منصبه، وسط الترويج للتشريعات والاحتجاجات ضدها: "أنا أحظى بثقة كبيرة في الجمهور من جميع فئات الشعب، وقد تلقيت اقتراحات مختلفة بخصوص هذا الموضوع وكان هناك هذا الاقتراح أيضًا. لقد رفضته ولا يبدو أنه صائب على الإطلاق ".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن المستشارة القضائية للحكومة ، غالي بيهاريف ميارا، أخطأن بعدم السماح لنتنياهو بالتدخل في مخطط اصلاح القضاء، أجاب الرئيس: "اعتقدت أنه من الصواب أن يتدخل نتنياهو، هو رئيس الوزراء، رئيس السلطة التنفيذية. بعد ذلك جاءت الآراء والأحكام، ولم أعد أتدخل ".

أراد هرتسوغ إيصال رسالة، وسط دعوات لإبعاد السياسيين عن المقابر في يوم الذكرى القادم: "التقيت بعائلات ثكلى في الحكومة السابقة، جاءت بنفس المزاعم وطلبت المقاطعة، وأقنعتهم أن ذلك خطأ كبيرًا. لدينا دولة واحدة، ولدينا رمز وطني واحد، وعلينا أن نقف معًا في هذه الذكرى".

نزل عشرات آلاف الإسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب مساء السبت احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية.

ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجا على المشروع.

وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس في المكان.