رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل يوم الذكرى: "لا تحوّلوا المقابر إلى ساحات للنقاش"

على الرغم من دعوة نتنياهو وجالانت ولابيد وغانتس إلى إخراج الخلافات من الاحتفالات والمقابر تعتزم العديد من العائلات الثكلى الاحتفال بيوم الذكرى بشكل مختلف

على خلفية الخوف من النزاعات والنقاشات في يوم ذكرى ضحايا معارك اسرائيل والانقسامات في الشارع الاسرائيلي وانضمام العائلات الثكلى للمظاهرات ضد الحكومة ورفضهم لحضور السياسيين يوم ذكرى سقوط ابنائهم، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي صباح اليوم الأحد أنّ "ترتيب الذكرى يلزمنا بالتركيز على الذي يربطنا جميعًا، وأن نترك النقاشات جانبًا في هذا اليوم".

على الرغم من أن رؤساء النظام السياسي الإسرائيلي- نتنياهو وجالانت ولابيد وغانتس - دعوا إلى إخراج الخلافات من الاحتفالات والمقابر تعتزم العديد من العائلات الثكلى الاحتفال بيوم الذكرى بشكل مختلف هذا العام.

وافادت الانباء مساء امس (السبت) ان وزارة الأمن ستضع حرّاس في المقابر لمنع الاشتباكات خلال المراسم. وفي الأيام المقبلة، ستستمر محاولات التهدئة لتهدئة احتجاج العائلات - الذين يخططون للتظاهر خارج المقابر العسكرية وحتى تغطية قبور أحبائهم بغطاء أسود. كما نشر رئيس الأركان اللواء هيرتسي هاليفي، صباح اليوم، منشورًا دعا فيه إلى "احترام المقابر وعدم تحويلها إلى ساحات نقاش".

ونشر رئيس الأركان اللواء هرسي هاليفي بيانًا صباح اليوم استعداداً ليوم ذكرى ضحايا معارك اسرائيل، على خلفية الخوف من الاحتجاجات في المقابر العسكرية والسياسية والانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، قال: "يوم الذكرى يؤسس علاقة عميقة بين الشخصي والوطني. وبالتحديد في ظل التوترات، يجب أن نركز على الذاكرة الشخصية. ويُلزمنا ترتيب الذكرى بالتوحد والتركيز على تقوية العلاقة بيننا. يجب علينا جميعاً احترام المقابر وعدم تحويلها إلى ساحة نقاش".

ودعا رئيس الوزراء ووزير الأمن ورئيس المعارضة ورئيس معسكر الدولة إلى تفادي المواجهات في يوم إحياء الذكرى شهداء وقالوا "لنترك الخلافات في هذا اليوم خارج المقابر العسكرية ".

تضمنت تظاهرات امس السبت تجمعات لمعارضين للاصلاح ومؤيدين له بالتزامن مع إحياء "يوم الذكرى" الثلاثاء تليه الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل الأربعاء.