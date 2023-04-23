عبداللهيان يؤكد للنخالة استمرار دعم ايران المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني

اشار النخالة، إلى وحدة الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني في دعم القدس والقضية المركزية لفلسطين

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان استمرار "دعم الجمهورية الايرانية المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني الهادف لتحرير الاراضي في فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس" بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسميّة "إرنا".

وخلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، هنأ أمير عبداللهيان، النخالة الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر.

واشار إلى التكريس الخاص من قبل قائد الثورة الاسلامية في خطابه بمناسبة عيد الفطر لقضية فلسطين المهمة، واعتبر "التطورات الحالية على الساحة الفلسطينية، ووحدة الصف الفلسطيني، والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك هذا العام بأنه رصيد مهم".

بدوره هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ايران حكومة وشعبا بعيد الفطر، وابلغ تحياته الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس جمهورية إيران .

واشار النخالة، إلى "وحدة الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني في دعم القضية المركزية لفلسطين والانتصارات التي تحققت في السنوات الأخيرة ، واعرب عن شكره وتقديره لدعم جمهورية إيران للشعب الفلسطيني".