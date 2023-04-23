العمليات البحرية الإيرانية المتمركزة في البحر الأحمر تهدد التجارة البحرية الدولية

دأب سلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي في تبني الذكاء الاصطناعي فضلا عن التخطيط لإرساء قاعدة للقبة الحديدية في البحر

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد ، إنه يستعد لسيناريو تدهور الأوضاع الأمنية البحرية، على ضوء الوجود الإيراني في البحر الأحمر، وفق التقييمات.

وأشار إلى أن حزب الله يمتلك عشرات صواريخ أرض - بحر يمكنها استهداف السفن ومنصات النفط والمنشآت الحساسة على طول الساحل.

استحوذت منظمة حزب الله على عدد من السفن المسيرة إضافة إلى طائرات بدون طيار وصواريخ دقيقة. وهكذا، حذر الجيش الإسرائيلي من التهديدات واسعة النطاق لدولة إسرائيل.

توسعت التهديدات المباشرة وغير المباشرة لتشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة كوكلاء لإيران. وتتمثل أحد المخاطر بالسفن المدنية الإيرانية التي تم تحويلها إلى مهام عسكرية، وتعمل في البحر الأحمر، وهي مزودة بصواريخ أرض - بحر، وصواريخ أرض - جو، وطائرات بدون طيار.

تنشط البحرية الإسرائيلية بالفعل في مهام ضد إيران واليمن وغيرهما. مع العلم أن التهديدات ليست فقط ضد مصالح إسرائيل، ولكنها تشمل طرق التجارة البحرية الدولية.

إلى جانب الاستحواذ على غواصات وسفن إضافية، سارعت البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي في تبني الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرساء قاعدة للقبة الحديدية في البحر.