تعاون بين إسرائيل والإمارات لإتقان الحوسبة الكمومية

ويحققون هذا الهدف من خلال تحسين أداء الوحدات الحسابية الأساسية للمعالج الكمي فائق التوصيل.

يقود باحثون في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي بالإمارات، مشروعًا جماعيًا لتطوير "الحوسبة الكمومية".

ويحققون هذا الهدف من خلال تحسين أداء الوحدات الحسابية الأساسية للمعالج الكمي فائق التوصيل.

إن الكيوبت، المسمى "كيوبت التدفق الفائق القابل للضبط"، عبارة عن حلقة فائقة التوصيل بحجم ميكرون حيث يمكن للتيار الكهربائي أن يتدفق في اتجاه عقارب الساعة، أو عكس اتجاه عقارب الساعة، أو في تراكب كمي لكلا الاتجاهين.

وستسمح هذه الخصائص للكمبيوتر أن يكون أسرع وأقوى من الكمبيوتر العادي. ومن أجل استغلال السرعة المحتملة، يجب على الكمبيوتر الكمومي تشغيل عدة مئات من الكيوبتات في وقت واحد دون أن تتداخل مع بعضها البعض عن غير قصد.

وكبديل لما هو موجود في المعالجات الكمومية اليوم تتمتع كيوبتات التدفق الفائق الموصلية بمزايا مهمة. أولاً، إنها سريعة جدًا وموثوقة ؛ ثانيًا ، قد يكون من الأسهل دمج العديد من وحدات التدفق في المعالج مقارنةً بالتكنولوجيا المتاحة حاليًا.