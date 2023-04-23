الأردن يؤكد اعتقال عضو في مجلس النواب في إسرائيل للاشتباه بتهريبه أسلحة على نطاق واسع

أصدر الأردن مساء الأحد بيانا بشأن اعتقال النائب عماد العدوان من قبل إسرائيل.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين سنان المجالي، إن الوزارة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب الأردني عماد العدوان الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية بشبهة "التهريب المزعوم لكميات من الأسلحة والذهب".

ووفقا لموقع رؤيا، فقد جاء أن وسائل إعلام عبرية أفادت في وقت سابق عن اعتقال نائب أردني في البرلمان بعد محاولات تهريب عدد كبير من الأسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية.

وفتشت السلطات الإسرائيلية سيارة النائب الخاصة وعثرت فيها على عدد كبير من الأسلحة، إضافة إلى الذهب، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وطالب النائب خليل عطية الحكومة بالتحرك الفوري للإفراج عن زميله.