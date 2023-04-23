الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن الإخلاء القسري لقرية الخان الأحمر

في رفضه لطلب الحكومة تأجيل الإخلاء في شباط، اتهم القاضي سولبرغ الحكومة بالتقاعس والتناقض مع نفسها بقولها إنها التزمت بإخلاء القرية البدوية، لكنها تخلفت كل مرة.

طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا يوم الأحد سحب طلبها بإخلاء قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية، بذريعة أنها غير شرعية قائلة إن المفاوضات جارية لإيجاد حل وسط وبديل للسكان. وتقول الدولة إن إخلاء البؤرة الاستيطانية قد يكون له عواقب سياسية ودولية وأمنية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية.

وبحسب موقع واللا فقد طلبت الدولة اليوم (الأحد) من المحكمة العليا مهلة ليوم واحد إضافي للرد على إخلاء الخان الأحمر، وذلك بعد أن اعترض الوزير بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق اليوم على رد الدولة وطالب بوقفها. وسيعقد نتنياهو مساء اليوم نقاشاً حول رد الدولة على إخلاء الخان الأحمر.

تم تأجيل أمر المحكمة بإخلاء القرية المرة تلة الأخرى، خلال السنوات الأربع الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وقوف نشطاء حقوق الإنسان والجماعات المؤيدة للفلسطينيين والاتحاد الأوروبي خلف هذه القضية.

منذ حوالي شهرين ونصف، وبعد طلبات تأجيل إضافية، قرر القضاة المضي قدمًا في جلسات الاستماع بشأن الالتماس وتحديد جلسة نقاش في أيار/ مايو. قرر القضاة أيضًا أنه إذا لم يكن هناك رد بحلول نهاية الشهر، فسيقبلون الالتماس بإخلاء المكان.

AP Images احتجاجات في الخان الأحمر

وقد أعربت المحكمة العليا عن استيائها في عدة مناسبات. في رفضه لطلب الحكومة تأجيل الإخلاء في شباط/ فبراير، اتهم القاضي نوعام سولبرغ الحكومة بالتقاعس والتناقض مع نفسها بقولها إنها التزمت بإخلاء القرية البدوية، لكنها تقاعست عن ذلك مرارًا وتكرارًا.

كتب سولبيرغ أن سلوك الدولة يوضح على ما يبدو أن "الوضع الحالي مريح لها".

"مرة كل بضعة أشهر، تقدم الدولة طلبًا للتمديد، يعارضه مقدم الطلب وتمنحه المحكمة بامتعاض، ويستمر العالم وكأن شيئًا لم يحدث، وتقرر (الدولة) عدم اتخاذ قرار".

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عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش نية الحكومة المعلنة للتراجع عن وعدها بإخلاء الخان الأحمر البدوية بوصفها غير شرعية.

في وقت سابق يوم الأحد، انتقد رئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان موقف الحكومة على تويتر. "نتنياهو لم يكن لديه مشكلة في نقل الخليل إلى يدي (ياسر) عرفات وطرد اليهود من (مستوطنات) غوش قطيف (في قطاع غزة)، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، يصبح كل شيء فجأة "حساسا للغاية". لذلك، فيما يتعلق بقضية الخان الأحمر، على الرغم من أن المحكمة العليا سمحت بإخلاء البؤرة الاستيطانية الفلسطينية غير القانونية، فإن نتنياهو مرة أخرى "حساس" ويبحث عن وسيلة لإضفاء الشرعية على استيلاء الفلسطينيين على أراضي البلاد".

تعليقات ليبرمان رددت صدى تعليقات عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب الوحدة الوطنية، الذي غرد، "يا له من عذر بائس لتأجيل آخر في هذه الملحمة التي لا تنتهي. منذ عام 2018، استخدم نتنياهو ذريعة الإخلاء بالتراضي ووعد بأن يفضي التأجيل إلى إخلاء القرية في غضون أسابيع قليلة، ومنذ ذلك الحين، مر ما يقرب من خمس سنوات".

يقع الخان الأحمر على الطريق الرئيسي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وتحكم موقعها بمدخل القدس ما يجعلها نقطة استراتيجية تدعم مطلب إخلائها. وتسكن القرية قبيلة الجهالين منذ خمسينيات القرن الماضي في أعقاب نقلهم قسرا من النقب من قبل القوات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية.