الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن الإخلاء القسري لقرية الخان الأحمر

طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا يوم الأحد سحب طلبها بإخلاء قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية، بذريعة أنها غير شرعية قائلة إن المفاوضات جارية لإيجاد حل وسط وبديل للسكان. وتقول الدولة إن إخلاء البؤرة الاستيطانية قد يكون له عواقب سياسية ودولية وأمنية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية.

وبحسب موقع واللا فقد طلبت الدولة اليوم (الأحد) من المحكمة العليا مهلة ليوم واحد إضافي للرد على إخلاء الخان الأحمر، وذلك بعد أن اعترض الوزير بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق اليوم على رد الدولة وطالب بوقفها. وسيعقد نتنياهو مساء اليوم نقاشاً حول رد الدولة على إخلاء الخان الأحمر.

تم تأجيل أمر المحكمة بإخلاء القرية المرة تلة الأخرى، خلال السنوات الأربع الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وقوف نشطاء حقوق الإنسان والجماعات المؤيدة للفلسطينيين والاتحاد الأوروبي خلف هذه القضية.

منذ حوالي شهرين ونصف، وبعد طلبات تأجيل إضافية، قرر القضاة المضي قدمًا في جلسات الاستماع بشأن الالتماس وتحديد جلسة نقاش في أيار/ مايو. قرر القضاة أيضًا أنه إذا لم يكن هناك رد بحلول نهاية الشهر، فسيقبلون الالتماس بإخلاء المكان.

وقد أعربت المحكمة العليا عن استيائها في عدة مناسبات. في رفضه لطلب الحكومة تأجيل الإخلاء في شباط/ فبراير، اتهم القاضي نوعام سولبرغ الحكومة بالتقاعس والتناقض مع نفسها بقولها إنها التزمت بإخلاء القرية البدوية، لكنها تقاعست عن ذلك مرارًا وتكرارًا.

كتب سولبيرغ أن سلوك الدولة يوضح على ما يبدو أن "الوضع الحالي مريح لها".

"مرة كل بضعة أشهر، تقدم الدولة طلبًا للتمديد، يعارضه مقدم الطلب وتمنحه المحكمة بامتعاض، ويستمر العالم وكأن شيئًا لم يحدث، وتقرر (الدولة) عدم اتخاذ قرار".