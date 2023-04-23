الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يدعو إلى "حوار يهودي عالمي" وسط تدهور العلاقات مع الشتات

ومن المقرر أن تبدأ المبادرة، التي أطلق عليها الرئيس الإسرائيلي اسم "دافوس اليهودي"، مشاورات عالمية مع مجموعات يهودية خلال الأشهر القليلة المقبلة

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مساء الأحد إلى "حوار يهودي عالمي" خلال كلمة ألقاها أمام المنظمات الصهيونية العالمية.

وجه هرتسوغ حديثه للوكالة اليهودية لإسرائيل، والمنظمة الصهيونية العالمية، والاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، وكيرين هايسود قائلا: "لا يوجد تهديد وجودي أكبر لشعبنا من التهديد الذي يأتي من الداخل: استقطابنا واغترابنا عن بعضنا البعض".

"الحقيقة هي أننا آخذون بالتباعد عن بعضنا البعض داخل مجتمعاتنا اليهودية. والفجوات بيننا تتسع. وفي بعض الأسئلة الأكثر أهمية، لا يمكننا الاتفاق. ولكن، ما يثير القلق بشكل أشد من وقت لآخر هو أننا غير قادرين حتى على النقاش".

تأتي تصريحات هرتسوغ في وقت تستمر فيه العلاقات بين اليهود الذين يعيشون في إسرائيل، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية، واليهود الذين يعيشون في الخارج بالتدهور.

وأشار الرئيس إلى أن "إسرائيل ما كانت لتصبح حقيقة بدون الخيط الرابط الذي وحّد شعبنا خلال التغيرات المضطربة في القرن الماضي".

يأتي تحذير هرتسوغ أيضًا على خلفية جدل سياسي حاد في إسرائيل بين مؤيدي الإصلاحات القضائية المقترحة من الحكومة وملايين الإسرائيليين الذين احتجوا في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية. دفعت الأزمة السياسية المتفاقمة في إسرائيل هرتسوغ إلى التحذير علنًا من احتمال اندلاع أعمال عنف سياسي وخطر اندلاع حرب أهلية إسرائيلية.

استخدم الرئيس الإسرائيلي خطاب ليلة الأحد للإعلان عن مبادرة مشتركة بين مكتب هرتسوغ والمنظمة الصهيونية العالمية بعنوان "كول هام - صوت الشعب: مبادرة الرئيس للحوار اليهودي العالمي".

يقول هرتسوغ إن المبادرة ستكون "أول مجلس عالمي من نوعه للحوار اليهودي" والذي سيسمح لمنتديات غير حزبية وغير سياسية بخوض "مناقشات جادة وحساسة واستراتيجية حول القضايا الأكثر تعقيدًا وإلحاحًا التي تواجه شعبنا. "

ومن المقرر أن تبدأ المبادرة، التي أطلق عليها الزعيم الإسرائيلي اسم "دافوس اليهودي"، مشاورات عالمية مع مجموعات يهودية خلال الأشهر القليلة المقبلة لتطوير رؤية البرنامج. يقول هرتسوغ إنه يأمل أن تساعد المبادرة في إعداد وتنشئة الجيل القادم من القادة اليهود.