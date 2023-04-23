المحكمة الإسرائيلية العليا تسمح للفلسطينيين بحضور مراسم يوم الذكرى

مقاتلون من أجل السلام: "قرار غالانت يهدف إلى إلحاق الأذى بمن ينادون بالسلام والأمل. قرار المحكمة العليا كان ضروريا ونحن نرحب به"

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الأحد بالسماح للفلسطينيين بالمشاركة في احتفال في إسرائيل يقام تخليدا لذكرى ضحايا معارك إسرائيل.

وقبلت المحكمة بالإجماع الاستئناف المقدم ضد قرار وزير الأمن يوآف غالانت بمنع دخول نحو 150 فلسطينيا من الضفة الغربية للمشاركة في احتفال سنوي مشترك لإحياء ذكرى الضحايا من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

Alexi Rosenfeld يوم الذكرى مكرس لتكريم وتذكر الأمهات والآباء والأطفال والجنود والشرطة الذين وقعوا ضحايا للعمليات العدائية والحروب منذ إنشاء دولة إسرائيل

وأشارت المحكمة إلى أن"الوزير غالانت لم يقدم أي حجج في تفسير التغيير في الظروف التي تبرر، في رأيه، منع دخول الفلسطينيين المدعوين إلى الاحتفال المشترك"، وقضت بـ "منح تصاريح دخول إلى إسرائيل للسكان الفلسطينيين الذين تقدموا للمشاركة في الحفل المشترك".

وأوضحت محكمة العدل العليا، مع ذلك، أن منح تصاريح الدخول إلى إسرائيل سيخضع لمراجعة كل حالة على حدة، وفي غياب أي تهديد أمني.

وقالت حركة مقاتلون من أجل السلام، التي تنظم حفل يوم الذكرى الإسرائيلي الفلسطيني، في الاستئناف الذي قدمته للمحكمة العليا إن "محاولة الحكومة، التصرف بشكل عدواني ضد المحكمة والمستشارة القضائية عبر الوزير غالانت، لهي محاولة لإثارة مزيد من الفتنة على ظهور العائلات الثكلى".

وأضافت الحركة أن "قرار غالانت يهدف إلى إلحاق الأذى بمن ينادون بالسلام والأمل. قرار المحكمة العليا كان ضروريا ونحن نرحب به"، مؤكدة أن مراسم يوم الذكرى الإسرائيلي الفلسطيني ستقام كما هو مقرر مساء غد الاثنين في بارك اليركون، بتل أبيب.